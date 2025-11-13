SAF-HOLLAND Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Neunmonatszahlen hätten nach der weithin erwarteten, erneuten Senkung der Umsatzprognose Anfang November nur noch wenige zusätzliche Informationen geliefert, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend in ihrer Nachbetrachtung. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe dank seiner Kostenflexibilität bereits in der Vergangenheit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, zyklische Abschwünge zu bewältigen./rob/la/ag
