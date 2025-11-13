DAX 23.823 -0,9%ESt50 5.688 -1,0%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,00 -3,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.366 -2,8%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,88 +1,2%Gold 4.171 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAF-HOLLAND Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
14,14 EUR -0,14 EUR -0,98 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 655,49 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SAFH00

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SAFH001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SFHLF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAF-HOLLAND SE Buy

10:21 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
14,14 EUR -0,14 EUR -0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Neunmonatszahlen hätten nach der weithin erwarteten, erneuten Senkung der Umsatzprognose Anfang November nur noch wenige zusätzliche Informationen geliefert, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend in ihrer Nachbetrachtung. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe dank seiner Kostenflexibilität bereits in der Vergangenheit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, zyklische Abschwünge zu bewältigen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,10 €		 Abst. Kursziel*:
27,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,30%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

10:21 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
04.11.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
29.10.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND trotz herausforderndem Marktumfeld mit solidem Ergebnis
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittwochnachmittag steigen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Das macht der SDAX aktuell
finanzen.net Ausblick: SAF-HOLLAND SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
dpa-afx SAF-HOLLAND-Aktie steigt: Aktienrückkauf geplant
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 40 Mio. Euro
EQS Group EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 40 Mio. Euro
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND posts solid results despite challenging market environment
EQS Group EQS-News: SAF-HOLLAND approves share buyback program with a volume of up to EUR 40 million
EQS Group EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND approves share buyback program with a volume of up to EUR 40 million
EQS Group EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND SE adjusts sales forecast due to less strong demand expectations
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SAF-HOLLAND SE zu myNews hinzufügen