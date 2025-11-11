10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX vor weiterem Erholungsversuch

Der DAX zieht rund eine Stunde vor dem Erklingen der Startglocke um 0,32 Prozent an auf 24.037,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost geben nach

In Japan verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise leicht um 0,14 Prozent auf 50.842,93 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich Abgaben von 0,33 Prozent auf 4.005,28 Zähler.

Wer­bung Wer­bung

Der Hang Seng in Hongkong büßt unterdessen 0,24 Prozent ein auf 26.583,81 Einheiten.

3. United Internet-Aktie: Umsatz und Gewinn gesteigert - Jahresziele bestätigt -Ionos will Bereich Adtech verkaufen

United Internet hat in den ersten neun Monaten des Jahres dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl mehr umgesetzt und verdient. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

4. Redcare Pharmacy-Aktie: Amazon-Manager Hendrik Krampe wird neuer CFO

Redcare Pharmacy bekommt im Dezember wieder einen Finanzvorstand. Zur Nachricht

5. Plug Power-Aktie etwas höher: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz

Der Brennstoffzellenhersteller Plug Power hat seine mit Spannung erwarteten Zahlen für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgelegt. Zur Nachricht

6. BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen

Für Anleger von BigBear.ai wurde es am Montag nach Handelsschluss an den US-Börsen spannend: Das KI-Unternehmen legte seine Bilanz vor. Zur Nachricht

7. Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an

Weiterhin hohe Preise für margenstärkere Produkte haben dem Dünger- und Salzkonzern K+S im dritten Quartal Rückenwind beschert. Zur Nachricht

8. Shutdown-Ende wahrscheinlicher: US-Senat beschließt Haushalt

Ein Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte in den USA wird wahrscheinlicher. Zur Nachricht

9. Ölpreise schwächeln

Die Ölpreise geben am Dienstagmorgen etwas nach.

10. Euro wenig verändert

Der Euro tendiert am Morgen wenig bewegt auf 1,1551 US-Dollar.