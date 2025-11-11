Zalando-Aktie leichter: DFB erhält wohl Millionen im Jahr für Sponsoring-Partnerschaft
Zalando zahlt dem Deutschen Fußball-Bund einem Medienbericht zufolge im Zuge des fünfjährigen Sponsoring-Vertrags eine höhere zweistellige Summe.
Im XETRA-Handel verlieren Zalando-Aktien am Dienstag zwischenzeitlich 0,31 Prozent auf 22,51 Euro.
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
