Strategische Partnerschaft

Zalando-Aktie leichter: DFB erhält wohl Millionen im Jahr für Sponsoring-Partnerschaft

11.11.25 13:33 Uhr
DFB-Partnerschaft kostet Millionen: Zalando-Aktie gibt nach | finanzen.net

Zalando zahlt dem Deutschen Fußball-Bund einem Medienbericht zufolge im Zuge des fünfjährigen Sponsoring-Vertrags eine höhere zweistellige Summe.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,42 EUR -0,35 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

v

Im XETRA-Handel verlieren Zalando-Aktien am Dienstag zwischenzeitlich 0,31 Prozent auf 22,51 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

