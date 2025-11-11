DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 -2,9%Nas23.443 -0,4%Bitcoin88.971 -2,9%Euro1,1595 +0,3%Öl65,04 +1,5%Gold4.115 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Bilanz voraus

Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

11.11.25 18:46 Uhr
Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor | finanzen.net

Brenntag SE legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
46,49 EUR -0,04 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Brenntag SE lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Brenntag SE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Wer­bung

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,815 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,61 Prozent verringert. Damals waren 0,820 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brenntag SE in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,79 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,07 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,49 EUR im Vergleich zu 3,71 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 15,62 Milliarden EUR, gegenüber 16,24 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
08:11Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:11Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen