Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Das sind die Erwartungen der Experten an K+S.
Werte in diesem Artikel
K+S lädt am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,117 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,150 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll K+S 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 895,8 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte K+S 866,2 Millionen EUR umsetzen können.
Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,672 EUR je Aktie, gegenüber -0,370 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 3,72 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 3,65 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
