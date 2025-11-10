DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.385 +0,0%Top 10 Crypto 14,62 -0,4%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.996 -0,7%Euro 1,1551 -0,1%Öl 63,79 -0,4%Gold 4.129 +0,3%
K+S Aktie

Marktkap. 1,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Europa bevorzuge er die Hersteller von Nitratdünger wie Yara, deren Aktie er gleich doppelt auf "Buy hochstufte, gegenüber denen von Kalidünger wie K+S, schrieb der ab sofort für beide Titel zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Nitratdüngerknappheit lasse die Preise steigen und halte die Nachfrage stabil. Dagegen fehle bei Kalidünger die politische Unterstützung, und die erhöhten Investitionen beschränkten die Barmittelausschüttungen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
11,00 €		 Abst. Kursziel*:
-18,18%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
11,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,18%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

