K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
Der neue K+S-Vorstandschef Christian H. Meyer hat eine Verlängerung seines Vorstandsmandates bis März 2031 bekommen.
Werte in diesem Artikel
Der Aufsichtsrat erneuerte den Vertrag jetzt um weitere fünf Jahre, wie der Salz- und Düngemittelhersteller mitteilte. Meyer war 2023 als Finanzchef zu K+S gekommen und hat den Vorstandsvorsitz im Juni von Vorgänger Burkhard Lohr übernommen.
Der Aufsichtsrat verlängerte auch das Mandat der stellvertretenden Vorstandschefin und Chief Operating Officer, Carin-Martina Tröltzsch, bis Februar 2029.
Via XETRA gibt die K+S-Aktie am Freitag zeitweise um 0,43 Prozent auf 11,68 Euro nach.
DOW JONES
Bildquellen: K+S
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
