Bis 2031

K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung

29.08.25 13:04 Uhr
K+S-Aktie leichter: K+S setzt auf Kontinuität - Meyer langfristig im Chefsessel

Der neue K+S-Vorstandschef Christian H. Meyer hat eine Verlängerung seines Vorstandsmandates bis März 2031 bekommen.

Der Aufsichtsrat erneuerte den Vertrag jetzt um weitere fünf Jahre, wie der Salz- und Düngemittelhersteller mitteilte. Meyer war 2023 als Finanzchef zu K+S gekommen und hat den Vorstandsvorsitz im Juni von Vorgänger Burkhard Lohr übernommen.

Der Aufsichtsrat verlängerte auch das Mandat der stellvertretenden Vorstandschefin und Chief Operating Officer, Carin-Martina Tröltzsch, bis Februar 2029.

Via XETRA gibt die K+S-Aktie am Freitag zeitweise um 0,43 Prozent auf 11,68 Euro nach.

DOW JONES

Bildquellen: K+S

Nachrichten zu K+S AG

