GNW-News: O'Reilly veröffentlicht ausführliches Buch über logisches Datenmanagement

^PALO ALTO, Kalifornien, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/en), ein führendes Unternehmen im Bereich

Datenmanagement, gab bekannt, dass O'Reilly das Buch The Rise of Logical Data

Management (https://www.denodo.com/en/document/e-book/the-rise-of-logical-data-

management-oreilly?utm_source=CorpComms&utm_medium=PR): An Essential Data

Strategy for Transforming Your Business in the Age of AI veröffentlicht hat.

Diese logische Datenverwaltungsstrategie ist ein zentraler Bestandteil

der Denodo-Plattform (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-

platform) und wird seit langem von Branchenanalysten wie Gartner(1) und

GigaOm(2) unterstützt. Das Buch wurde von Christopher Gardner, Business

Intelligence Analyst und leitender Tableau-Entwickler an der University of

Michigan, verfasst und behandelt das Thema logisches Datenmanagement aus einer

unabhängigen, neugierigen Perspektive. Es befasst sich eingehend mit der

Funktionsweise des logischen Datenmanagements in der komplexen Datenlandschaft

von heute, die aus leistungsstarken Data Lakehouses, komplexen neuen KI-

Anwendungsfällen und dem anhaltenden Bedarf an Lösungen besteht, die in diesem

anspruchsvollen Umfeld einen echten Self-Service-Datenzugriff ermöglichen.

?Logisches Datenmanagement", erklärt Gardner,?ist ein Datenmanagementansatz,

der auf logischen oder virtuellen Verbindungen zu Daten basiert. Dieser Ansatz

wird auf die bestehende Datenstruktur einer Organisation angewendet, um eine

einheitlichere Kontrolle über die Sicherheit zu ermöglichen, einen zentralen

Datenmarktplatz zu schaffen und unterschiedliche zugrunde liegende Systeme in

einem gemeinsamen Format zu vereinheitlichen."

Warum ist logisches Datenmanagement heute notwendig?

Logisches Datenmanagement wird heute zunehmend benötigt, um die komplexen,

anspruchsvollen Anforderungen von KI und Data Self-Service schnell zu erfüllen.

KI erfordert?KI-fähige" Daten, d. h. Daten, die kontrolliert, vertrauenswürdig

und sicher sind und in Echtzeit bereitgestellt werden. Unternehmen, die

ausschließlich physisches Datenmanagement mit Data Lakehouses, Data Lakes und

Data Warehouses einsetzen, stellen fest, dass diese Datenrepositorien allein

diese Anforderungen nicht erfüllen können, und fügen zunehmend logische

Datenmanagementfunktionen hinzu. Ebenso erfordert der selbstständige

Datenzugriff, dass Daten sofort in eine umsetzbare Sprache übersetzt werden,

aber den physischen Datenmanagementtechnologien fehlen die semantischen

Fähigkeiten, die dies ermöglichen. Auch hier liefert das logische

Datenmanagement das fehlende Puzzleteil: eine universelle semantische Schicht,

die Semantik mit kontextbezogenen, geschäftsfähigen Daten für den Zugriff durch

Fachanwender und KI-Anwendungen bereitstellt.

?Denodo setzt sich seit langem für den 'logical-first'-Ansatz beim

Datenmanagement ein", so Alberto Pan, Executive Vice President und Chief

Technical Officer bei Denodo.?Unternehmen wenden Zeit und Geld für die

Übertragung, Speicherung und Pflege persistenter Daten auf, selbst wenn dies

nicht erforderlich ist. Darüber hinaus macht ein logischer Ansatz neue

Datenformen für mehrere Benutzer, KI-Agenten und KI-Anwendungen zugänglich, um

eine Vielzahl von Anwendungsfällen, einschließlich Echtzeit-Anwendungsfällen, zu

unterstützen. Dieses Buch bestätigt unseren Ansatz und erklärt, wie er für

Datenverantwortliche und technisch versierte Stakeholder aus der Wirtschaft

funktioniert."

Das Buch richtet sich an Führungskräfte im Bereich Technologie und Daten auf C-

Level, behandelt jedoch auch die wesentlichen geschäftlichen Vorteile, die ein

logisches Datenmanagement mit sich bringt, wie beispielsweise die Verbesserung

des Kundenerlebnisses und die Rationalisierung von Betriebsabläufen. Anhand

detaillierter Beispiele wird untersucht, wie logisches Datenmanagement die

Leistung und Skalierbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen verbessern kann.

?Die Recherchen für dieses Buch waren für mich ein echter Durchbruch", sagte

Christopher Gardner.?Logisches Datenmanagement ist eine vielversprechende

Strategie, die eine flexible und unkomplizierte Möglichkeit bietet, den Zugriff

auf alle Arten von Informationen im gesamten Unternehmen zu vereinfachen und

diese für Self-Service und KI nutzbar zu machen."

?Ich habe The Rise of Logical Data Management gelesen, um auf dem Laufenden zu

bleiben, wohin sich Daten und KI entwickeln", sagte Kate Strachnyi, Gründerin

von DATAcated.?Mein Lieblingssatz war: 'Man kann sich eine logische

Datenschicht wie eine Bibliothek vorstellen, in der man Zugang zu dem darin

enthaltenen Wissen hat, ohne sich jedes Buch selbst anschaffen zu müssen.'" Für

mich trifft dies den Kern des logischen Datenmanagements. Anstatt Daten zu

kopieren und in mehrere Systeme zu verschieben, schaffen Sie einen Ort, an dem

Menschen diese Daten finden, verstehen und nutzen können, ohne dass sie eigene

Duplikate erstellen müssen. Wenn Sie sich für Datenzugriff, Governance oder die

tatsächliche Skalierbarkeit von KI in Unternehmen interessieren, ist dieses Buch

auf jeden Fall lesenswert.

?'The Rise of Logical Data Management' ist eine wertvolle Lektüre, die die

historischen und sich wandelnden Herausforderungen im Zusammenhang mit dem

Datenmanagement detailliert beschreibt und aufzeigt, wie ein strategischerer

Ansatz Unternehmen dabei helfen kann, mehr Wert aus ihren Investitionen in die

Dateninfrastruktur zu schöpfen", so Paul Weiskopf, Advisory Board Member von

Denodo.?Der Satz, der mich besonders angesprochen hat, lautete: 'Es geht nicht

nur darum, Daten zu verwalten, sondern darum, Daten zu einem entscheidenden

Instrument für Kundenzufriedenheit, operative Exzellenz und innovative

Durchbrüche zu machen.'"

Registrieren Sie sich und nehmen Sie am LinkedIn Live

(https://www.linkedin.com/events/7382003290307350528/) am 21. Oktober um 11:00

Uhr ET teil, um mit Christopher Gardner, dem Autor des Buches, Alberto Pan,

Executive Vice President und Chief Technology Officer bei Denodo, Ravi Shankar,

Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo, im Gespräch mit

Kate Strachnyi, Gründerin von DATAcated, über logisches Datenmanagement zu

diskutieren.

Kostenloser Zugang

Denodo bietet kostenlosen Zugang zu Rise of Logical Data Management

(https://www.denodo.com/en/document/e-book/the-rise-of-logical-data-management-

oreilly?utm_source=CorpComms&utm_medium=PR) von denodo.com.

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die

preisgekrönte Denodo-Plattform ist die führende logische

Datenmanagementplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige

Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten

Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden

aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit

vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer

zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-

Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

