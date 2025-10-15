GNW-News: O'Reilly veröffentlicht ausführliches Buch über logisches Datenmanagement
^PALO ALTO, Kalifornien, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(https://www.denodo.com/en), ein führendes Unternehmen im Bereich
Datenmanagement, gab bekannt, dass O'Reilly das Buch The Rise of Logical Data
Management (https://www.denodo.com/en/document/e-book/the-rise-of-logical-data-
management-oreilly?utm_source=CorpComms&utm_medium=PR): An Essential Data
Strategy for Transforming Your Business in the Age of AI veröffentlicht hat.
Diese logische Datenverwaltungsstrategie ist ein zentraler Bestandteil
der Denodo-Plattform (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-
platform) und wird seit langem von Branchenanalysten wie Gartner(1) und
GigaOm(2) unterstützt. Das Buch wurde von Christopher Gardner, Business
Intelligence Analyst und leitender Tableau-Entwickler an der University of
Michigan, verfasst und behandelt das Thema logisches Datenmanagement aus einer
unabhängigen, neugierigen Perspektive. Es befasst sich eingehend mit der
Funktionsweise des logischen Datenmanagements in der komplexen Datenlandschaft
von heute, die aus leistungsstarken Data Lakehouses, komplexen neuen KI-
Anwendungsfällen und dem anhaltenden Bedarf an Lösungen besteht, die in diesem
anspruchsvollen Umfeld einen echten Self-Service-Datenzugriff ermöglichen.
?Logisches Datenmanagement", erklärt Gardner,?ist ein Datenmanagementansatz,
der auf logischen oder virtuellen Verbindungen zu Daten basiert. Dieser Ansatz
wird auf die bestehende Datenstruktur einer Organisation angewendet, um eine
einheitlichere Kontrolle über die Sicherheit zu ermöglichen, einen zentralen
Datenmarktplatz zu schaffen und unterschiedliche zugrunde liegende Systeme in
einem gemeinsamen Format zu vereinheitlichen."
Warum ist logisches Datenmanagement heute notwendig?
Logisches Datenmanagement wird heute zunehmend benötigt, um die komplexen,
anspruchsvollen Anforderungen von KI und Data Self-Service schnell zu erfüllen.
KI erfordert?KI-fähige" Daten, d. h. Daten, die kontrolliert, vertrauenswürdig
und sicher sind und in Echtzeit bereitgestellt werden. Unternehmen, die
ausschließlich physisches Datenmanagement mit Data Lakehouses, Data Lakes und
Data Warehouses einsetzen, stellen fest, dass diese Datenrepositorien allein
diese Anforderungen nicht erfüllen können, und fügen zunehmend logische
Datenmanagementfunktionen hinzu. Ebenso erfordert der selbstständige
Datenzugriff, dass Daten sofort in eine umsetzbare Sprache übersetzt werden,
aber den physischen Datenmanagementtechnologien fehlen die semantischen
Fähigkeiten, die dies ermöglichen. Auch hier liefert das logische
Datenmanagement das fehlende Puzzleteil: eine universelle semantische Schicht,
die Semantik mit kontextbezogenen, geschäftsfähigen Daten für den Zugriff durch
Fachanwender und KI-Anwendungen bereitstellt.
?Denodo setzt sich seit langem für den 'logical-first'-Ansatz beim
Datenmanagement ein", so Alberto Pan, Executive Vice President und Chief
Technical Officer bei Denodo.?Unternehmen wenden Zeit und Geld für die
Übertragung, Speicherung und Pflege persistenter Daten auf, selbst wenn dies
nicht erforderlich ist. Darüber hinaus macht ein logischer Ansatz neue
Datenformen für mehrere Benutzer, KI-Agenten und KI-Anwendungen zugänglich, um
eine Vielzahl von Anwendungsfällen, einschließlich Echtzeit-Anwendungsfällen, zu
unterstützen. Dieses Buch bestätigt unseren Ansatz und erklärt, wie er für
Datenverantwortliche und technisch versierte Stakeholder aus der Wirtschaft
funktioniert."
Das Buch richtet sich an Führungskräfte im Bereich Technologie und Daten auf C-
Level, behandelt jedoch auch die wesentlichen geschäftlichen Vorteile, die ein
logisches Datenmanagement mit sich bringt, wie beispielsweise die Verbesserung
des Kundenerlebnisses und die Rationalisierung von Betriebsabläufen. Anhand
detaillierter Beispiele wird untersucht, wie logisches Datenmanagement die
Leistung und Skalierbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen verbessern kann.
?Die Recherchen für dieses Buch waren für mich ein echter Durchbruch", sagte
Christopher Gardner.?Logisches Datenmanagement ist eine vielversprechende
Strategie, die eine flexible und unkomplizierte Möglichkeit bietet, den Zugriff
auf alle Arten von Informationen im gesamten Unternehmen zu vereinfachen und
diese für Self-Service und KI nutzbar zu machen."
?Ich habe The Rise of Logical Data Management gelesen, um auf dem Laufenden zu
bleiben, wohin sich Daten und KI entwickeln", sagte Kate Strachnyi, Gründerin
von DATAcated.?Mein Lieblingssatz war: 'Man kann sich eine logische
Datenschicht wie eine Bibliothek vorstellen, in der man Zugang zu dem darin
enthaltenen Wissen hat, ohne sich jedes Buch selbst anschaffen zu müssen.'" Für
mich trifft dies den Kern des logischen Datenmanagements. Anstatt Daten zu
kopieren und in mehrere Systeme zu verschieben, schaffen Sie einen Ort, an dem
Menschen diese Daten finden, verstehen und nutzen können, ohne dass sie eigene
Duplikate erstellen müssen. Wenn Sie sich für Datenzugriff, Governance oder die
tatsächliche Skalierbarkeit von KI in Unternehmen interessieren, ist dieses Buch
auf jeden Fall lesenswert.
?'The Rise of Logical Data Management' ist eine wertvolle Lektüre, die die
historischen und sich wandelnden Herausforderungen im Zusammenhang mit dem
Datenmanagement detailliert beschreibt und aufzeigt, wie ein strategischerer
Ansatz Unternehmen dabei helfen kann, mehr Wert aus ihren Investitionen in die
Dateninfrastruktur zu schöpfen", so Paul Weiskopf, Advisory Board Member von
Denodo.?Der Satz, der mich besonders angesprochen hat, lautete: 'Es geht nicht
nur darum, Daten zu verwalten, sondern darum, Daten zu einem entscheidenden
Instrument für Kundenzufriedenheit, operative Exzellenz und innovative
Durchbrüche zu machen.'"
Registrieren Sie sich und nehmen Sie am LinkedIn Live
(https://www.linkedin.com/events/7382003290307350528/) am 21. Oktober um 11:00
Uhr ET teil, um mit Christopher Gardner, dem Autor des Buches, Alberto Pan,
Executive Vice President und Chief Technology Officer bei Denodo, Ravi Shankar,
Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo, im Gespräch mit
Kate Strachnyi, Gründerin von DATAcated, über logisches Datenmanagement zu
diskutieren.
Kostenloser Zugang
Denodo bietet kostenlosen Zugang zu Rise of Logical Data Management
(https://www.denodo.com/en/document/e-book/the-rise-of-logical-data-management-
oreilly?utm_source=CorpComms&utm_medium=PR) von denodo.com.
Über Denodo
Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die
preisgekrönte Denodo-Plattform ist die führende logische
Datenmanagementplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige
Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten
Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden
aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit
vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer
zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-
Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.
Medienkontakte
pr@denodo.com (mailto:pr@denodo.com)
