K+S Aktie
Marktkap. 2,1 Mrd. EURDiv. Rendite 1,43%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 19 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Kurszielsenkung reagierte Analyst Oliver Schwarz auf stärkeren Gegenwind von der Währungsseite als bisher gedacht. Die ersten Signale für den Kalimarkt 2026 erschienen aber günstig, schrieb er am Montag mit Blick auf den Vertrag zwischen Uralkali und China./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: K+S Buy
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
17,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,96 €
|Abst. Kursziel*:
46,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,44%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
