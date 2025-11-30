DAX 23.440 -1,7%ESt50 5.628 -0,7%MSCI World 4.394 -0,1%Top 10 Crypto 11,51 -7,6%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 73.900 -5,2%Euro 1,1636 +0,4%Öl 63,09 -0,2%Gold 4.252 +0,8%
K+S Aktie

11,95 EUR +0,23 EUR +1,96 %
STU
Marktkap. 2,1 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

Warburg Research

K+S Buy

12:51 Uhr
K+S Buy
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
11,95 EUR 0,23 EUR 1,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 19 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Kurszielsenkung reagierte Analyst Oliver Schwarz auf stärkeren Gegenwind von der Währungsseite als bisher gedacht. Die ersten Signale für den Kalimarkt 2026 erschienen aber günstig, schrieb er am Montag mit Blick auf den Vertrag zwischen Uralkali und China./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S Buy

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,96 €		 Abst. Kursziel*:
46,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,44%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

12:51 K+S Buy Warburg Research
28.11.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
12.11.25 K+S Halten DZ BANK
12.11.25 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

