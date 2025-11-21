K+S-Aktie fester: Einigung mit BUND zur Halden-Erweiterung
Im Rechtsstreit um die Erweiterung der Halde am Standort Hattorf des Düngemittelwerks Werra hat K+S eine Einigung mit dem Naturschutzbund BUND erzielt.
Werte in diesem Artikel
Wie der Konzern mitteilte, nimmt der Landesverband des BUND seinen Eilantrag zurück. Der Konzern verpflichtet sich im Gegenzug, die Bestandshalde mit einer Dichtschicht von neu aufzuschüttenden Bereichen abzutrennen. Der Vergleich schaffe Planungssicherheit für die Kaliproduktion in Osthessen.
Der BUND Hessen hatte vor dem Verwaltungsgerichtshof Kassel einen Eilantrag gegen den Planfeststellungsbeschluss für die dritte Erweiterungsphase der Halde eingereicht. Er richtete sich gezielt dagegen, dass unmittelbar und ohne Trennschicht an die Bestandshalde angeschüttet werden darf. bei Erfolg dieses Antrags hätte laut K+S die Produktion wohl länger unterbrochen werden müssen.
Die K+S-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,55 Porzent tiefer bei 11,01 Euro.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Bildquellen: K+S
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.11.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
