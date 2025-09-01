K+S Aktie
Marktkap. 1,95 Mrd. EURDiv. Rendite 1,43%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Düngerkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Buy
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,95 €
|Abst. Kursziel*:
73,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,36%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|11:16
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|K+S Buy
|Warburg Research
|08:01
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11:16
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|K+S Buy
|Warburg Research
|08:01
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|K+S Sell
|UBS AG
|11:16
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.