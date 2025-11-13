DAX 23.669 -1,6%ESt50 5.646 -1,7%MSCI World 4.340 -0,4%Top 10 Crypto 12,82 -4,9%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.514 -3,8%Euro 1,1624 -0,1%Öl 63,83 +1,1%Gold 4.136 -0,9%
K+S Aktie

11,72 EUR -0,01 EUR -0,09 %
STU
Marktkap. 2,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

09:16 Uhr
K+S Underperform
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
11,72 EUR -0,01 EUR -0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underperform" belassen. Angesichts der gedämpften Stimmung auf dem Kalimarkt, der begrenzten Kaufkraft der Kunden und weitgehend normalisierter Lagerbestände bleibe er vorsichtig, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Die Kosten des europäischen Klimaschutzinstrumentes CBAM könnten die Nachfrage belasten, während die Prämien für Spezialprodukte anfällig erschienen, falls die Erzeuger auf günstigere Produkte umsteigen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

