DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 14,18 +4,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 89.153 +0,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,86 -0,5%Gold 4.117 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

K+S Aktie

Kaufen
Verkaufen
K+S Aktien-Sparplan
11,10 EUR +0,01 EUR +0,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KSAG88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KSAG888

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KPLUF

JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

08:01 Uhr
K+S Neutral
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
11,10 EUR 0,01 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 13,00 auf 12,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Angelina Glazova passte ihre Schätzungen am Dienstagabend geringfügig an die Quartalszahlen des Düngerkonzerns an. Zudem verschob sie die Bewertungsbasis für ihr Kursziel bis Ende 2027./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Neutral

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,04 €		 Abst. Kursziel*:
15,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,41%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

08:01 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 K+S Buy Warburg Research
11.11.25 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

dpa-afx Zahlenvorlage K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
dpa-afx ROUNDUP 2: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt
finanzen.net K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Nachmittag
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Mittag nahezu unbewegt
dpa-afx ROUNDUP: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt
Dow Jones RESEARCH/Überraschender K+S-Gewinn verliert mit Prognose an Glanz
finanzen.net MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Christina Daske, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, buy
RSS Feed
K+S AG zu myNews hinzufügen