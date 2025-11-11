DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 13,93 +2,2%Nas 23.334 -0,6%Bitcoin 87.786 -1,2%Euro 1,1597 +0,1%Öl 62,85 -3,6%Gold 4.199 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 RWE 703712 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

K+S Aktie

Kaufen
Verkaufen
K+S Aktien-Sparplan
11,52 EUR +0,43 EUR +3,88 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KSAG88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KSAG888

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KPLUF

DZ BANK

K+S Halten

17:16 Uhr
K+S Halten
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
11,52 EUR 0,43 EUR 3,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Zahlen zum dritten Quartal von 13,50 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Düngerhersteller habe ein "ordentliches Quartal" abgeliefert, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei auch im kommenden Jahr kein echter Rückenwind für den Kalipreis in Sicht. Er sprach von einem "dynamikarmen Kali-Markt"./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Halten

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
11,62 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
11,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

17:16 K+S Halten DZ BANK
12:41 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:11 K+S Buy Deutsche Bank AG
08:01 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

StockXperts K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene
finanzen.net K+S Aktie News: K+S macht am Vormittag Boden gut
dpa-afx K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
dpa-afx ROUNDUP 2: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt
finanzen.net K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Nachmittag
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Mittag nahezu unbewegt
dpa-afx ROUNDUP: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt
Dow Jones RESEARCH/Überraschender K+S-Gewinn verliert mit Prognose an Glanz
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Christina Daske, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, buy
RSS Feed
K+S AG zu myNews hinzufügen