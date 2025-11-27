DAX 23.745 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,47 -0,6%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.089 +0,5%Euro 1,1566 -0,3%Öl 63,50 +0,2%Gold 4.170 +0,3%
K+S Aktie

K+S Aktien-Sparplan
11,72 EUR +0,16 EUR +1,38 %
STU
Marktkap. 2,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
NEU
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

10:06 Uhr
K+S Neutral
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
11,72 EUR 0,16 EUR 1,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi suchte am Freitag in seinem Branchenausblick auf 2026 nach den Perlen im schwierigen Umfeld. Die zyklischen und strukturellen Probleme der Chemiekonzerne seien inzwischen zumindest am Markt besser verstanden worden. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht Sicht und der Abwärtstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte anhalten. Udeshis Favoriten sind Novonesis, Croda, Syensqo, Umicore, Johnson Matthey und Solvay. Den Kalimarkt erwartet Udeshi für K+S mittelfristig recht ausgeglichen. Er bevorzugt die Nordhessen im Düngerbereich gegenüber Yara./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S Neutral

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,53 €		 Abst. Kursziel*:
10,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

10:06 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
12.11.25 K+S Halten DZ BANK
12.11.25 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 K+S Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

