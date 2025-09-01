DAX 23.995 +0,2%ESt50 5.698 +0,6%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.039 -1,8%Euro 1,1594 +0,3%Öl 64,60 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
K+S Aktie

10,96 EUR -0,01 EUR -0,09 %
STU
Marktkap. 1,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

11:16 Uhr
K+S Neutral
K+S AG
10,96 EUR -0,01 EUR -0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe ordentlich abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) sowie dem bereinigten freien Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Angelina Glazova am Dienstag. Die ein wenig eingeengte Ebitda-Zielspanne sei aber immer noch recht breit, und ihr unveränderter Mittelpunkt impliziere für das Schlussquartal eine schwächere Entwicklung als erwartet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S Neutral

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,98 €		 Abst. Kursziel*:
18,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
10,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

11:16 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:06 K+S Buy Warburg Research
08:01 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 K+S Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

dpa-afx Zahlenvorlage K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Mittag nahezu unbewegt
dpa-afx ROUNDUP: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt
Dow Jones RESEARCH/Überraschender K+S-Gewinn verliert mit Prognose an Glanz
finanzen.net MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Verlusten
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: K+S weiter stabilisiert - JPMorgan: solide Quartalszahlen
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Christina Daske, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, buy
