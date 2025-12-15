K+S Aktie
Marktkap. 2,15 Mrd. EURDiv. Rendite 1,43%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Jeder spreche über ein mögliches Aus für die Chemieindustrie in Europa, schrieb Geoff Haire am Montagabend in seinem Branchenkommentar. Jedenfalls befinde sich die Branche im schwersten Fahrwasser der vergangenen 40 Jahre. Für wegweisend hält Haire 2026 Ankündigungen zum Kapazitätsabbau Chinas. Die größte Bedrohung seien derweil weitere Zölle und/oder anhaltender Preisverfall. Haire präferiert Air Liquide, Novonesis und Croda und mag Lanxess, Umicore und Victrex am wenigsten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: K+S Sell
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
12,22 €
|Abst. Kursziel*:
-14,08%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
12,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,32%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|10:21
|K+S Sell
|UBS AG
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK
