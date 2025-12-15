DAX 24.136 -0,4%ESt50 5.737 -0,3%MSCI World 4.403 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.423 -0,1%Euro 1,1759 +0,1%Öl 59,51 -1,4%Gold 4.280 -0,6%
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Stabilus im Fokus
K+S Aktie

Marktkap. 2,15 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

UBS AG

K+S Sell

10:21 Uhr
K+S Sell
K+S AG
12,40 EUR 0,49 EUR 4,11%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Jeder spreche über ein mögliches Aus für die Chemieindustrie in Europa, schrieb Geoff Haire am Montagabend in seinem Branchenkommentar. Jedenfalls befinde sich die Branche im schwersten Fahrwasser der vergangenen 40 Jahre. Für wegweisend hält Haire 2026 Ankündigungen zum Kapazitätsabbau Chinas. Die größte Bedrohung seien derweil weitere Zölle und/oder anhaltender Preisverfall. Haire präferiert Air Liquide, Novonesis und Croda und mag Lanxess, Umicore und Victrex am wenigsten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
12,22 €		 Abst. Kursziel*:
-14,08%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
12,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,32%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

