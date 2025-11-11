DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
K+S Aktie

11,57 EUR +0,48 EUR +4,33 %
STU
Marktkap. 1,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
WKN KSAG88

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000KSAG888

Symbol wurde kopiert
Symbol KPLUF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

12:41 Uhr
K+S AG
11,57 EUR 0,48 EUR 4,33%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Quartalszahlen seien solide ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Konsensschätzungen spiegelten aber eine zu entspannte Haltung wider hinsichtlich hoher neuer Kapazitäten am Kalimarkt ab dem Jahr 2027./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
11,37 €		 Abst. Kursziel*:
-16,45%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
11,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,89%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

12:41 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:11 K+S Buy Deutsche Bank AG
08:01 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 K+S Buy Warburg Research
Nachrichten zu K+S AG

StockXperts K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene
finanzen.net K+S Aktie News: K+S macht am Vormittag Boden gut
dpa-afx K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
dpa-afx ROUNDUP 2: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt
finanzen.net K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Nachmittag
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Mittag nahezu unbewegt
dpa-afx ROUNDUP: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt
Dow Jones RESEARCH/Überraschender K+S-Gewinn verliert mit Prognose an Glanz
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Christina Daske, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, buy
