NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Marktkap. 1,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

Deutsche Bank AG

K+S Buy

09:11 Uhr
K+S Buy
K+S AG
11,51 EUR 0,42 EUR 3,79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 11 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Tristan Lamotte senkte die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 und 2027 nach den Quartalszahlen um ein bis zwei Prozent. Dem lägen etwas niedrigere Annahmen für die Kalipreise und -volumina zugrunde, so der Experte in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S Buy

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,05 €		 Abst. Kursziel*:
-9,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,12%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

12:41 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:11 K+S Buy Deutsche Bank AG
08:01 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 K+S Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

StockXperts K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene K+S: Entwarnung auf fundamentaler Ebene
finanzen.net K+S Aktie News: K+S macht am Vormittag Boden gut
dpa-afx K+S-Aktie schwankungsreich: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
dpa-afx ROUNDUP 2: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt
finanzen.net K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Nachmittag
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Mittag nahezu unbewegt
dpa-afx ROUNDUP: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt
Dow Jones RESEARCH/Überraschender K+S-Gewinn verliert mit Prognose an Glanz
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Christina Daske, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, buy
