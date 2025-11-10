Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Fokus Rohstoffpreise

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.112,76 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 2,82 Prozent höher als am Vortag (3.999,94 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Silberpreis um 4,55 Prozent auf 50,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 48,34 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 2,49 Prozent auf 1.586,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.547,50 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.395,00 US-Dollar am Vortag auf 1.423,50 US-Dollar nach oben (+2,04Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 64,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,63 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,52 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 60,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 59,75 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 1,20 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 1,89 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 2,92 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 4,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,08 US-Dollar).

Zudem steigt der Kakaopreis. Um 0,86 Prozent verstärkt sich der Kakaopreis um 19:09 Uhr auf 4.358,00 Britische Pfund, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4.322,00 Britische Pfund lag.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,21 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,27 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 4,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,27 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 2,96 Prozent auf 3,36 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,26 US-Dollar.

Nach 1,72 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Montagabend um 5,70 Prozent auf 1,82 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagabend hinzu. Um 1,25 Prozent auf 11,16 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,02 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,66 Prozent auf 319,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 317,10 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagabend hinzu. Um 1,81 Prozent auf 0,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 0,50 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 19:07 Uhr auf 0,14 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,14 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,58 Prozent auf 4,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,32 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar) geht es um 3,74 Prozent auf 0,83 US-Dollar nach oben.

Mit dem Milchpreis geht es indes nordwärts. Der Milchpreis gewinnt 0,41 Prozent auf 17,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 17,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 0,81 Prozent auf 66,04 US-Dollar, nach 65,51 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Kohlepreis um -0,78 Prozent auf 96,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 96,75 US-Dollar.

Daneben wertet der Reispreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 1,00 Prozent auf 10,13 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,03 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Holzpreis hinzu. Für den Holzpreis geht es nach 533,50 US-Dollar am Vortag auf 532,00 US-Dollar nach oben (+0,28Prozent).

