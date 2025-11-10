DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.526 +2,3%Bitcoin91.657 +1,0%Euro1,1563 +0,1%Öl64,05 +0,6%Gold4.109 +2,7%
Fokus Rohstoffpreise

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

10.11.25 20:43 Uhr
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.851,77 USD -1,81 USD -0,06%
Baumwolle
0,64 USD 0,01 USD 1,20%
Bleipreis
2.044,15 USD 44,00 USD 2,20%
Dieselpreis Benzin
1,64 EUR 0,00 EUR 0,06%
EEX Strompreis Phelix DE
93,65 EUR -1,00 EUR -1,06%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
4,36 USD 0,05 USD 1,04%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.109,44 USD 109,50 USD 2,74%
Haferpreis
2,97 USD 0,06 USD 1,89%
Heizölpreis
66,04 USD 0,53 USD 0,81%
Holzpreis
531,00 USD 0,50 USD 0,09%
Kaffeepreis
4,15 USD 0,03 USD 0,81%
Kakaopreis
4.358,00 GBP 37,00 GBP 0,86%
Kohlepreis
96,00 USD -0,75 USD -0,78%
Kupferpreis
10.715,00 USD -7,80 USD -0,07%
Lebendrindpreis
2,28 USD 0,07 USD 3,27%
Mageres Schwein Preis
0,83 USD 0,03 USD 3,74%
Maispreis
4,29 USD 0,03 USD 0,59%
Mastrindpreis
3,36 USD 0,10 USD 2,96%
Milchpreis
17,23 USD 0,03 USD 0,17%
Naphthapreis (European)
539,85 USD 0,03 USD 0,01%
Nickelpreis
14.866,50 USD -44,50 USD -0,30%
Ölpreis (Brent)
64,05 USD 0,35 USD 0,55%
Ölpreis (WTI)
60,16 USD 0,41 USD 0,69%
Orangensaftpreis
1,82 USD 0,10 USD 5,70%
Palladiumpreis
1.422,00 USD 27,00 USD 1,94%
Palmölpreis
4.080,00 MYR 1,00 MYR 0,02%
Platinpreis
1.583,00 USD 35,50 USD 2,29%
Rapspreis
480,00 EUR 1,50 EUR 0,31%
Reispreis
10,13 USD 0,10 USD 1,00%
Silberpreis
50,48 USD 2,14 USD 4,43%
Sojabohnenmehlpreis
319,10 USD 2,10 USD 0,66%
Sojabohnenölpreis
0,51 USD 0,01 USD 1,81%
Sojabohnenpreis
11,16 USD 0,14 USD 1,25%
Super Benzin
1,68 EUR -0,00 EUR -0,24%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
190,75 EUR -0,75 EUR -0,39%
Zinkpreis
3.189,15 USD 4,00 USD 0,13%
Zinnpreis
36.044,00 USD 94,00 USD 0,26%
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,50%
Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.112,76 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 2,82 Prozent höher als am Vortag (3.999,94 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Silberpreis um 4,55 Prozent auf 50,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 48,34 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 2,49 Prozent auf 1.586,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.547,50 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.395,00 US-Dollar am Vortag auf 1.423,50 US-Dollar nach oben (+2,04Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 64,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,63 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,52 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 60,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 59,75 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 1,20 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 1,89 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 2,92 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 4,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,08 US-Dollar).

Zudem steigt der Kakaopreis. Um 0,86 Prozent verstärkt sich der Kakaopreis um 19:09 Uhr auf 4.358,00 Britische Pfund, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4.322,00 Britische Pfund lag.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,21 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,27 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 4,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,27 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 2,96 Prozent auf 3,36 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,26 US-Dollar.

Nach 1,72 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Montagabend um 5,70 Prozent auf 1,82 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagabend hinzu. Um 1,25 Prozent auf 11,16 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,02 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,66 Prozent auf 319,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 317,10 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagabend hinzu. Um 1,81 Prozent auf 0,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 0,50 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 19:07 Uhr auf 0,14 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,14 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,58 Prozent auf 4,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,32 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar) geht es um 3,74 Prozent auf 0,83 US-Dollar nach oben.

Mit dem Milchpreis geht es indes nordwärts. Der Milchpreis gewinnt 0,41 Prozent auf 17,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 17,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 0,81 Prozent auf 66,04 US-Dollar, nach 65,51 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Kohlepreis um -0,78 Prozent auf 96,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 96,75 US-Dollar.

Daneben wertet der Reispreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 1,00 Prozent auf 10,13 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,03 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Holzpreis hinzu. Für den Holzpreis geht es nach 533,50 US-Dollar am Vortag auf 532,00 US-Dollar nach oben (+0,28Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

