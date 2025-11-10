DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.321 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1543 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Orion-Raumschiff

Airbus-Aktie gesucht: Bremer Werk liefert viertes Modul für Mondlandung

10.11.25 16:31 Uhr
Airbus-Aktie gesucht: Werk in Bremen liefert viertes Modul für Mondlandung | finanzen.net

Das Bremer Airbus-Werk liefert das nächste wichtige Bauteil für die geplante Mondlandung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
211,45 EUR 1,65 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das vierte Europäische Servicemodul (ESM) für das Orion-Raumschiff soll am Wochenende mit dem Schiff nach Florida gebracht werden, wie das Unternehmen mitteilte. Mit dem Raumschiff sollen Astronauten zum ersten Mal seit den 1970er Jahren auf die Mondoberfläche zurückkehren.

Wer­bung

Lebenswichtig für Astronauten

Das Modul soll das US-Raumschiff Orion und seine Besatzung während des Flugs mit Strom, Wasser und Sauerstoff versorgen. Experten der Raumfahrtbehörde Nasa werden das Bauteil nun testen und unterhalb der Astronautenkapsel installieren. Beide Teile bilden zusammen das Orion-Raumschiff.

Bei der Artemis-IV-Mission sollen nach mehr als 50 Jahren wieder Astronauten die Oberfläche des Mondes betreten und dort auch länger bleiben. Sie sollen in der ersten Mondraumstation überhaupt, dem sogenannten Gateway, leben und arbeiten. So sollen neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen und bemannte Missionen zum Mars vorbereitet werden.

ESA möchte Modul weiterentwickeln

Airbus SE baut das Modul im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), die neben der amerikanischen Mission auch eigene Pläne verfolgt. "Wir wollen bis 2040 den Mond verstehen", sagte Daniel Neuenschwander, Direktor für bemannte und robotergestützte Exploration bei der Esa. Experten sollen den Mond wissenschaftlich untersuchen, kritische Infrastruktur aufbauen und so längere Aufenthalte von Europäern auf dem Mond ermöglichen.

Wer­bung

Dabei setzt die Esa auch auf die Bremer Technik. "Wir wollen ESM weiterentwickeln", kündigte Neuenschwander an. Für Airbus ist das ein wichtiges Signal, denn die Allianz mit Amerika droht zu zerbrechen. Bisher ist nur die Finanzierung des fünften Moduls gesichert. Das Unternehmen geht zwar nach eigenen Angaben davon aus, dass eines Tages auch das sechste Modul nach Amerika geliefert werden wird. Wie es mit den Plänen für das siebte, achte und neunte Modul weitergeht, ist jedoch noch unklar.

Via XETRA klettert die Airbus-Aktie zwischenzeitlich um 2,05 Prozent auf 212,05 Euro.

/miu/DP/nas

BREMEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen