Solides Ergebnis

TAG Immobilien-Aktie gewinnt: Ziele 2025 erhöht und Ausblick für 2026 vorgestellt

11.11.25 09:36 Uhr
TAG Immobilien-Aktie höher: Ziele 2025 angehoben, Prognose für 2026 vorgestellt | finanzen.net

TAG Immobilien hat nach den ersten neun Monaten die Ziele für das Gesamtjahr leicht erhöht und auch schon Ziele für 2026 veröffentlicht, die weitere Steigerungen beim operativen Gewinn vorsehen sowie eine höhere Dividendenausschüttungsquote.

Unter anderem profitiert der Hamburger Wohnimmobilienkonzern von moderat höheren Mietzahlungen, besseren Portfoliobewertungen in der Branche insgesamt sowie dem wachsenden Beitrag erworbener Wohnungsportfolios in Polen - durch Vermietung oder durch Verkauf.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, will er für 2026 die Dividendenausschüttungsquote auf 50 Prozent des operativen Gewinns FFO I erhöhen, von den geplanten 40 Prozent im laufenden Jahr. Daraus ergibt sich laut Mitteilung ein Dividendenanstieg von rund 30 Prozent für 2026 verglichen mit 2025. Die Hauptversammlung des Unternehmens soll über diesen Vorschlag abstimmen.

Bei TAG Immobilien klettert Nettogewinn dank Portfolioneubewertung

TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten auch unter dem Strich die Gewinne im Vorjahresvergleich deutlich gesteigert. Dabei hat der Hamburger Wohnimmobilienkonzern vor allem von signifikant besseren Portfoliobewertungen profitiert, die der Branche insgesamt derzeit wieder hohe Gewinne bescheren.

Das Ergebnis aus den sogenannten Fair-Value-Änderungen von Renditeliegenschaften und Bewertung von Vorratsimmobilien betrug in den ersten neun Monaten 122,9 Millionen Euro nach einem Verlust von 130,4 Millionen Euro im Vorjahr.

Nach Steuern verdiente TAG Immobilien im Neunmonatszeitraum 306 Millionen Euro, deutlich mehr als die 30,2 Millionen des Vorjahres.

Nach Steuern und Dritten kletterte der den Aktionären zuzurechnende Gewinn auf 301 Millionen Euro von 30,5 Millionen. Je Aktie betrug der unverwässerte Gewinn 1,72 Euro nach 0,17 Euro.

Den für die Dividende relevanten operativen Gewinn FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, steigerte TAG auf 135,8 Millionen Euro von 130,5 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug er 0,76 Euro nach 0,74.

Der FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, stieg leicht auf 169,3 Millionen Euro von 167,5 Millionen; je Aktie blieb er unverändert bei 0,95 Euro.

Die wichtigste Einnahmen-Kenngröße, die Netto-Ist-Miete, steigerte TAG auf 277 Millionen Euro von 268 Millionen.

Die Aktie von TAG Immobilien legt im XETRA-Handel zeitweise 2,14 Prozent auf 13,87 Euro zu.

DOW JONES

