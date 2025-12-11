TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,5 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Kai Klose bleibt optimistisch für das Engagement des Immobilienunternehmens in Deutschland und Polen, wie er am Montag im Nachgang einer US-Roadshow schrieb. TAG profitiere zudem von seinem defensiven Finanzprofil./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,21 €
|Abst. Kursziel*:
51,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,40%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TAG Immobilien AG
|09:51
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.24
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|21.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research