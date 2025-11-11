DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 -2,9%Nas23.443 -0,4%Bitcoin88.971 -2,9%Euro1,1595 +0,3%Öl65,04 +1,5%Gold4.115 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Analysten

Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor

11.11.25 18:25 Uhr
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor | finanzen.net

Alcon vor Zahlenvorlage - das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
61,70 CHF 2,20 CHF 3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Alcon wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Wer­bung

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,612 CHF aus. Im letzten Jahr hatte Alcon einen Gewinn von 0,460 CHF je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,08 Milliarden CHF gegenüber 2,13 Milliarden CHF im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,48 CHF prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,81 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,31 Milliarden CHF umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,73 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alcon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alcon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Konektus Photo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alcon AG

DatumRatingAnalyst
23.08.2019Alcon buyGoldman Sachs Group Inc.
22.08.2019Alcon NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.06.2019Alcon NeutralBTIG Research
24.04.2019Alcon buyGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019Alcon Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.08.2019Alcon buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019Alcon buyGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019Alcon Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2019Alcon NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.06.2019Alcon NeutralBTIG Research
10.04.2019Alcon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alcon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen