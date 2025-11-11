Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
Alcon vor Zahlenvorlage - das erwarten Analysten.
Alcon
Alcon wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,612 CHF aus. Im letzten Jahr hatte Alcon einen Gewinn von 0,460 CHF je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,08 Milliarden CHF gegenüber 2,13 Milliarden CHF im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,48 CHF prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,81 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,31 Milliarden CHF umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,73 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum.
