Jahresziele bestätigt

Der Spezialchemie-Konzern AlzChem hat trotz des schwierigen Konjunkturumfelds auch im dritten Quartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt.

Umsatz und Ergebnisse legten zu. "Insbesondere die konsequente Fokussierung auf margenstarke Spezialchemikalien sowie die Stärkung der Innovations- und Produktionskompetenz 'Made in Germany' zeigen weiterhin Wirkung", teilte das im SDAX notierte Unternehmen bei der Vorlage am Donnerstag in Trostberg mit. An seinen Zielen für das Gesamtjahr hält der Konzern fest.

Im dritten Quartal kletterte a href="/aktien/alzchem-aktie">AlzChems Umsatz im Jahresvergleich um gut sechs Prozent auf rund 137 Millionen Euro. Analysten hatten mit einem etwas höheren Erlös gerechnet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um gut ein Fünftel auf knapp 30 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 16,3 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Überschuss von 12,4 Millionen Euro erzielt.

AlzChem-Aktien verteuern sich via XETRA zeitweise um 5,36 Prozent auf 157,20 Euro.

