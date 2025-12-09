Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,63 Mrd. EURKGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Kreatin werde zum Mainstream in der Lebensmittelindustrie, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochabend mit Blick auf die Kooperation mit Ehrmann. Es sei daher umso wichtiger, dass Alzchem die Produktionskapazitäten ausbaue. Am 4. Dezember habe das Unternehmen weitere Investitionen angekündigt, die von konkreten Abnahmezusagen gedeckt sein dürften./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alzchem Group AG
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
159,80 €
|Abst. Kursziel*:
15,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
160,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
165,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alzchem Group AG
|08:16
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
