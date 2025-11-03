Alzchem: Kurse über 200 Euro möglich

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Aktie von Alzchem hat zuletzt kontinuierlich zugelegt und die letzte Woche genau am Allzeithoch abgeschlossen. Gelingt der Ausbruch, würde das ein sehr positives technisches Szenario eröffnen.

Etliche deutsche Aktien mit Geschäft im Rüstungssektor befinden sich nach einer steilen Rally in einer Konsolidierungsphase und notieren signifikant unter den Höchstständen. Nicht so Alzchem.

Zwar hat auch die Aktie des Spezialchemieherstellers von Ende Juli bis Anfang September aufgrund von nicht rundum überzeugenden Zahlen einen Durchhänger gehabt, mit einem Rückgang von bis zu 25 Prozent vom im Juli markierten Allzeithoch bei 166,60 Euro. Doch das hat sich letztlich als eine gesunde Bereinigung entpuppt, mit der ein überkaufter Zustand abgebaut und Kraft für den nächsten Kursanstieg gesammelt wurde.

Dementsprechend ging es in den letzten zwei Monaten wieder schrittweise bergauf, und Ende letzte Woche hat der Kurs exakt auf dem Allzeithoch geschlossen.

Gelingt nun ein signifikanter Ausbruch über diese Marke, wäre das eine starke Bestätigung für den mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, der seit Februar 2024 ausgebildet wurde und nach oben Luft lässt bis zu Kursen über 200 Euro – denn die obere Trendbegrenzung verläuft schon aktuell bei etwa 225 Euro.

