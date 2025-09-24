Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Alzchem Group Buy

14:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen bleibe mittelfristig optimistisch, vor allem dank seiner unterschiedlichen Endmärkte in der Verbundproduktion, schrieb Gerhard Orgonas nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf

