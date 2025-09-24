Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,46 Mrd. EURKGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen bleibe mittelfristig optimistisch, vor allem dank seiner unterschiedlichen Endmärkte in der Verbundproduktion, schrieb Gerhard Orgonas nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alzchem Group AG
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
143,00 €
|Abst. Kursziel*:
29,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
141,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,21%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alzchem Group AG
|14:21
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:21
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|14:21
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:21
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|14:21
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:21
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank