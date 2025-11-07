DAX 23.979 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.336 +0,3%Top 10 Crypto 14,51 +5,0%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 92.009 +1,4%Euro 1,1569 +0,1%Öl 63,95 +0,4%Gold 4.093 +2,3%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow freundlich erwartet -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta? NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
naoo Aktie

6,75 EUR +0,75 EUR +12,50 %
DUS
WKN A40NNU

ISIN CH1323306329

GBC

naoo Kaufen

14:29 Uhr
naoo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
naoo AG
6,75 EUR 0,75 EUR 12,50%
Charts| News| Analysen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die naoo AG in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz auf 4,30 Mio. CHF (HJ 2024: 0,42 Mio. CHF) sprunghaft gesteigert und auch beim Rohergebnis sehr deutlich auf 1,62 Mio. CHF (HJ 2024: 0,07 Mio. CHF) zugelegt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe sich die Rohergebnismarge auf 38,0 Prozent (HJ 2024: 17,0 Prozent) mehr als verdoppelt. Das EBITDA jedoch sei durch außerordentliche Aufwendungen für weiteres Wachstum und Integrationskosten für die Kingfluencers-Transaktion auf -1,22 Mio. CHF (HJ 2024: -0,52 Mio. CHF) gesunken. Darüber hinaus zeige das erste Halbjahr signifikante strategische Fortschritte im Hinblick auf die Erweiterung des Geschäftsmodells und die Stärkung der Marktposition. Mit der Integration von Kingfluencers und dem Ausbau der KI-Infrastruktur habe die Gruppe eine starke Basis für nachhaltiges profitables Wachstum geschaffen, um den dynamischen Wachstumskurs künftig fortzusetzen. Durch geplante neue Features, Produkte und Innovationen sowie die avisierte Expansion solle es laut GBC gelingen, das Wachstumstempo auf hohem Niveau zu halten. Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung, des vielversprechenden Ausblicks und der derzeit noch moderat negativen Ergebnisentwicklung bestätige das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und EBITDA-Prognosen. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel auf Währungsbasis CHF, was 28,44 Euro (zuvor: 28,48 Euro) entspricht und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.11.2025, 14:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 10.11.2025 um 09:23 Uhr fertiggestellt und am 10.11.2025 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cbfac980367723700f93022748715d52
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: naoo Kaufen

Unternehmen:
naoo AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
28,44 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
6,70 €		 Abst. Kursziel*:
324,48%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
6,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
321,33%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu naoo AG

14:29 naoo Kaufen GBC
14.07.25 naoo Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu naoo AG

Aktien-Global Naoo AG: Starke Basis für Wachstum
EQS Group EQS-News: naoo AG Präsentiert Integration von Kingfluencers und KI-Fortschritte auf Führenden Investorenkonferenzen
EQS Group EQS-News: naoo AG stellt Konzernabschluss auf IFRS um und treibt konzernweite ERP-Harmonisierung voran
EQS Group EQS-News: naoo AG ernennt Kevin Dragon zum Chief Financial Officer, um die Finanzführung zu stärken und das Wachstum weiter zu beschleunigen
EQS Group EQS-News: naoo-Gruppe mit Wachstumssprung im 1. HJ 2025, strategischen Fortschritten & gestärkter Marktposition
EQS Group EQS-News: naoo lanciert Profile-Grid – Schweizer App erreicht nächsten Meilenstein im Social-Media-Wettlauf
EQS Group EQS-News: GBC startet Research-Coverage der naoo AG mit Kursziel 28,48 EUR (26,50 CHF) und Kaufempfehlung
Aktien-Global Naoo AG: Übernahme birgt Potenzial
EQS Group EQS-News: naoo AG Transitions to IFRS for Consolidated Reporting and Advances Group-Wide ERP Harmonization
EQS Group EQS-News: naoo AG appoints Kevin Dragon as Chief Financial Officer to strengthen financial governance and accelerate growth
EQS Group EQS-News: naoo Group achieves strong growth in H1 2025, strategic progress & strengthened market position
EQS Group EQS-News: naoo launches Profile Grid – Swiss app reaches next milestone in the social media race
EQS Group EQS-News: GBC initiates research coverage of naoo AG with a price target of EUR 28,48 (CHF 26,50) and a buy recommendation
EQS Group EQS-News: naoo subsidiary Kingfluencers strengthens profitability
EQS Group EQS-News: naoo introduces &#8220;naoo Sense 2&#8221; &#8211; a new AI-powered feed algorithm for more relevant content
EQS Group EQS-News: naoo AG Launches New App Version with Major Performance Boost and Additional Features&#160;
