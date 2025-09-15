DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.171 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,65 -1,3%Gold3.671 +0,7%
Podcast

Hot Stocks heute: Ørsted Einschätzung - Intel und NVIDA - Alchem und ThyssenKrupp Steel 

19.09.25 17:09 Uhr
Hexentanz bald vorbei

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
140,60 EUR -0,80 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
14,51 EUR 0,32 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Ørsted, Intel, NVIDIA, Alczhem und ThyssenKrupp Steel. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

