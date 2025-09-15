Hot Stocks heute: Ørsted Einschätzung - Intel und NVIDA - Alchem und ThyssenKrupp Steel
Hexentanz bald vorbei
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Ørsted, Intel, NVIDIA, Alczhem und ThyssenKrupp Steel. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.
Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.2025
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.2025
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.2025
|Orsted Buy
|UBS AG
|06.01.2025
|Orsted Buy
|UBS AG
|22.10.2024
|Orsted Outperform
|Bernstein Research
|13.06.2024
|Orsted Outperform
|Bernstein Research
