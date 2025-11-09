DAX 24.007 +1,9%ESt50 5.668 +1,8%MSCI World 4.336 +0,3%Top 10 Crypto 14,45 +4,6%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.567 +0,9%Euro 1,1571 +0,1%Öl 63,86 +0,3%Gold 4.095 +2,4%
Deutsche Bank Aktie

UBS AG

Deutsche Bank Buy

12:46 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Finanzinstitut steuere mit Schwung auf die alljährliche Veranstaltung "Investor Deep Dive" zu, auf der der neue Strategieplan für die nächsten drei Jahre vorgestellt werde, schrieb Mate Nemes am Freitagnachmittag. Es blieben jedoch Risiken mit Blick auf das Gewerbeimmobilien-Portfolio, die Umstrukturierung des Privatkundengeschäfts und den Produktmix./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,95%
Analyst Name:
Mate Nemes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

12:46 Deutsche Bank Buy UBS AG
31.10.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.10.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net KI-Duell NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta? NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
finanzen.net Deutsche Bank-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Deutsche Bank-Aktie
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Montagmittag im Plus
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Montagmittag Boden gut
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf
EQS Group EQS-DD: Deutsche Bank AG: Manja Eifert, Delivery of matching shares linked to the exercise of a share option programme
MarketWatch How a new report convinced Deutsche Bank it’s time to short the 10-year Treasury.
Cointelegraph Deutsche Bank and DWS-backed EURAU stablecoin goes multichain with Chainlink
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Deutsche Bank Q3 Earnings Rise Y/Y, Provisions Decline Y/Y
Zacks Deutsche Bank (DB) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
Cointelegraph Crypto ETP season? Safello, Deutsche Digital Assets to launch first TAO ETP on SIX Swiss Exchange
Financial Times Deutsche Bank reports record third-quarter profits as trading booms
