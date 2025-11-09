Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 59,4 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Finanzinstitut steuere mit Schwung auf die alljährliche Veranstaltung "Investor Deep Dive" zu, auf der der neue Strategieplan für die nächsten drei Jahre vorgestellt werde, schrieb Mate Nemes am Freitagnachmittag. Es blieben jedoch Risiken mit Blick auf das Gewerbeimmobilien-Portfolio, die Umstrukturierung des Privatkundengeschäfts und den Produktmix./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,10 €
|Abst. Kursziel*:
9,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,95%
|
Analyst Name:
Mate Nemes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|12:46
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|12:46
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|12:46
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.