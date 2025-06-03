Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,53 Mrd. EURKGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach Zahlen für das zweite Quartal von 119 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank des Spezialchemiegeschäfts habe das Unternehmen die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
161,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
151,40 €
|Abst. Kursziel*:
6,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
149,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,91%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
