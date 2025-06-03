Warburg Research

Alzchem Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach Zahlen für das zweite Quartal von 119 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank des Spezialchemiegeschäfts habe das Unternehmen die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis

