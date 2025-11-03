DAX 23.979 +1,7%ESt50 5.670 +1,9%MSCI World 4.361 +0,8%Top 10 Crypto 14,34 +3,7%Nas 23.335 +1,4%Bitcoin 90.991 +0,3%Euro 1,1554 +0,0%Öl 63,41 -0,5%Gold 4.093 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an
Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
309,20 EUR +5,90 EUR +1,95 %
STU
309,00 EUR +7,60 EUR +2,52 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 126,2 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

Deutsche Bank AG

SAFRAN Buy

11:51 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
309,20 EUR 5,90 EUR 1,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 312 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem dritten Quartal habe es weitere Hinweise gegeben, dass der Absatz von Leap-Triebwerken auf einem guten Weg sei und das Nachrüstgeschäft so solide bleibe wie berichtet, schrieb Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Den nächsten Kurstreiber dürfte die Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr Mitte Februar liefern - da erwarte er eine Anhebung des mittelfristigen Ausblicks./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
307,00 €		 Abst. Kursziel*:
5,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
309,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,11%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
337,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:51 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 SAFRAN Kaufen DZ BANK
29.10.25 SAFRAN Neutral UBS AG
27.10.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net Profitabler SAFRAN-Einstieg? EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen Analysten die SAFRAN-Aktie ein
TraderFox Big Call Screening: Safran, Air Liquide, Essilor/Luxottica, RWE
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Evotec, Fresenius, Safran
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
Zacks What Makes Safran (SAFRY) a New Strong Buy Stock
RSS Feed
SAFRAN S.A. zu myNews hinzufügen