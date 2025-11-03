SAFRAN Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 312 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem dritten Quartal habe es weitere Hinweise gegeben, dass der Absatz von Leap-Triebwerken auf einem guten Weg sei und das Nachrüstgeschäft so solide bleibe wie berichtet, schrieb Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Den nächsten Kurstreiber dürfte die Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr Mitte Februar liefern - da erwarte er eine Anhebung des mittelfristigen Ausblicks./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
