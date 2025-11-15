So bewegt ein Insider die Alzchem Group-Aktie

Insider Depot

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Alzchem Group-Aktie.

Zum 13.11.2025 wurde bei Alzchem Group ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 14.11.2025 publik gemacht. Vorstand Lösler, Andreas stockte am 13.11.2025 sein Investment in Alzchem Group-Aktien auf. Lösler, Andreas erstand 570 Aktien zu je 131,00 EUR. Die Alzchem Group-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 4,60 Prozent im Plus bei 136,40 EUR.

Der Alzchem Group-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 2,90 Prozent auf 133,00 EUR. Letztlich wurden via FSE 153 Alzchem Group-Aktien gekauft oder verkauft. Der Marktwert von Alzchem Group beträgt unterdessen 1,37 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 10.102.695 Papiere.

Bereits am 22.05.2025 kam es bei Alzchem Group-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Damals hatte in enger Beziehung four two na GmbH 250.000 Anteilsscheine zu je 116,75 EUR verkauft.

Redaktion finanzen.net