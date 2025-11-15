DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.737 +1,7%Euro1,1617 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Insider Depot

So bewegt ein Insider die Alzchem Group-Aktie

15.11.25 08:01 Uhr
So bewegt ein Insider die Alzchem Group-Aktie | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Alzchem Group-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
133,00 EUR -3,40 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum 13.11.2025 wurde bei Alzchem Group ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 14.11.2025 publik gemacht. Vorstand Lösler, Andreas stockte am 13.11.2025 sein Investment in Alzchem Group-Aktien auf. Lösler, Andreas erstand 570 Aktien zu je 131,00 EUR. Die Alzchem Group-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 4,60 Prozent im Plus bei 136,40 EUR.

Der Alzchem Group-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 2,90 Prozent auf 133,00 EUR. Letztlich wurden via FSE 153 Alzchem Group-Aktien gekauft oder verkauft. Der Marktwert von Alzchem Group beträgt unterdessen 1,37 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 10.102.695 Papiere.

Bereits am 22.05.2025 kam es bei Alzchem Group-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Damals hatte in enger Beziehung four two na GmbH 250.000 Anteilsscheine zu je 116,75 EUR verkauft.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Alzchem Group AG

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alzchem Group AddBaader Bank
30.10.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
26.09.2025Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
mehr Analysen