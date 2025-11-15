So bewegt ein Insider die Alzchem Group-Aktie
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Alzchem Group-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Zum 13.11.2025 wurde bei Alzchem Group ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 14.11.2025 publik gemacht. Vorstand Lösler, Andreas stockte am 13.11.2025 sein Investment in Alzchem Group-Aktien auf. Lösler, Andreas erstand 570 Aktien zu je 131,00 EUR. Die Alzchem Group-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 4,60 Prozent im Plus bei 136,40 EUR.
Der Alzchem Group-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 2,90 Prozent auf 133,00 EUR. Letztlich wurden via FSE 153 Alzchem Group-Aktien gekauft oder verkauft. Der Marktwert von Alzchem Group beträgt unterdessen 1,37 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 10.102.695 Papiere.
Bereits am 22.05.2025 kam es bei Alzchem Group-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Damals hatte in enger Beziehung four two na GmbH 250.000 Anteilsscheine zu je 116,75 EUR verkauft.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alzchem Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alzchem Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Alzchem Group AG
Nachrichten zu Alzchem Group AG
Analysen zu Alzchem Group AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.2025
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.2025
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.2025
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.2025
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen