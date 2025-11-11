DAX24.050 +0,4%Est505.717 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,07 -4,1%Nas23.394 -0,6%Bitcoin89.912 -1,9%Euro1,1605 +0,4%Öl64,73 +1,1%Gold4.125 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow stabil -- DAX leicht im Plus -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Verzögerung

Apple-Aktie dennoch etwas fester: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben

11.11.25 15:36 Uhr
NASDAQ-Aktie Apple dennoch in Grün: iPhone Air-Release wird wohl verschoben - zwingt die schwache Nachfrage den Tech-Riesen zum Umdenken? | finanzen.net

Apple verschiebt Berichten zufolge den Release der nächste iPhone-Air-Version. Das steckt hinter der Entscheidung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
235,50 EUR 2,65 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Apple verschiebt offenbar iPhone Air-Release
• Ursprünglich Veröffentlichung im Herbst 2026 geplant
• Nachfrage schwächer als erwartet

Wer­bung

Apple verschiebt offenbar die geplante Veröffentlichung der nächsten Version des iPhone Air, wie Reuters unter Berufung auf Quellen von The Information berichtet. Hintergrund seien schwache Verkaufszahlen. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, würden berichten, dass Apple die Pläne für den ursprünglich für Herbst 2026 geplanten Release nun überarbeite.

Schwache Verkaufszahlen bremsen wohl Apples Pläne

Das iPhone Air wurde 2025 als dünnere und leichtere Alternative innerhalb des iPhone-Portfolios eingeführt. Aufgrund des schlanken Designs mussten Kunden Abstriche bei Akkugröße und Kamerafunktionen in Kauf nehmen. Analysten bewerten die Nachfrage nach dem Modell daher als geringer als ursprünglich erwartet.

Im Oktober 2025 kündigte Apple bereits an, das iPhone Air in China zur Vorbestellung bereitzustellen, nachdem die eSIM-Dienste von den lokalen Telekommunikationsanbietern genehmigt wurden. Das Modell wird in China ohne physischen SIM-Kartensteckplatz verkauft und unterstützt ausschließlich eSIM-Konnektivität, was den Trend zu digitalen SIM-Lösungen unterstreicht. Apple selbst äußerte sich bislang nicht zu den Verschiebungen.

Wer­bung

So reagiert die Apple-Aktie

Anleger sehen die wahrscheinliche Verschiebung bisher gelassen: Am Montag legte die Aktie an der NASDAQ letztlich um 0,45 Prozent auf 269,43 US-Dollar zu. Im Dienstagshandel geht es dann zeitweise leicht um 0,42 Prozent auf 270,57 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com, Marek Szandurski / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
03.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Apple NeutralUBS AG
31.10.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen