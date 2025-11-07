Experten-Einschätzungen

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Allianz-Aktie abgegeben.

Die Allianz-Aktie wurde im Oktober 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte stuft die Allianz-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein, 1 Analyst hält die Allianz-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 361,50 EUR beziffert, während der aktuelle Allianz-Kurs an der Börse XETRA bei 348,20 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 431,00 EUR 23,78 31.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 360,00 EUR 3,39 22.10.2025 Barclays Capital 330,00 EUR -5,23 20.10.2025 Jefferies & Company Inc. 325,00 EUR -6,66 08.10.2025

