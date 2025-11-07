DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,05 +0,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.350 +0,7%Euro1,1533 -0,1%Öl64,03 +0,7%Gold4.007 +0,8%
Experten-Einschätzungen

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

07.11.25 07:50 Uhr
Allianz-Aktie im Oktober 2025: Expertenmeinungen im Überblick | finanzen.net

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Allianz-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
353,10 EUR -0,60 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie wurde im Oktober 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte stuft die Allianz-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein, 1 Analyst hält die Allianz-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 361,50 EUR beziffert, während der aktuelle Allianz-Kurs an der Börse XETRA bei 348,20 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR23,7831.10.2025
JP Morgan Chase & Co.360,00 EUR3,3922.10.2025
Barclays Capital330,00 EUR-5,2320.10.2025
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR-6,6608.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

