Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Allianz-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Die Allianz-Aktie wurde im Oktober 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte stuft die Allianz-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein, 1 Analyst hält die Allianz-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 361,50 EUR beziffert, während der aktuelle Allianz-Kurs an der Börse XETRA bei 348,20 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|431,00 EUR
|23,78
|31.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|360,00 EUR
|3,39
|22.10.2025
|Barclays Capital
|330,00 EUR
|-5,23
|20.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-6,66
|08.10.2025
