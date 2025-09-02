IFS-Rating

Die Allianz SE genießt bei Moody's eine gleichbleibende Bonität.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das IFS-Rating (Insurance Financial Strength) mit Aa2 bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Die Analysten heben insbesondere die starke Positionierung, die breite geografische Aufstellung, die sehr hohe finanzielle Flexibilität und die sehr gute Kapitalausstattung der Allianz hervor.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Allianz-Aktie zeitweise 0,54 Prozent im Minus bei 352,30 Euro.

DJG/mgo/cln

DOW JONES