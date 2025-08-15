DAX24.389 +0,3%ESt505.471 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
Millionen für eigene Aktien

Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort

19.08.25 11:10 Uhr
Millionen-Kauf in einer Woche: Warum die Allianz eigene Aktien im Wert von über 25 Millionen Euro zurückkauft! | finanzen.net

Der Versicherer Allianz setzt sein im März angekündigtes Aktienrückkaufprogramm planmäßig fort. So viele Aktien gingen bisher insgesamt zurück.

• Allianz hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms weitere eigene Aktien erworben
• Im Zeitraum vom 11. bis 15. August 2025 kaufte der Versicherer insgesamt 67.744 Aktien zurück
• Seit dem Start des Programms im März 2025 beläuft sich die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien auf 4.577.688

Die Allianz hat in der vergangenen Woche erneut eigene Aktien im Rahmen ihres laufenden Rückkaufprogramms erworben. Der Erwerb erfolgt über die Börse durch eine beauftragte Bank.

Details zum Aktienrückkauf in der Vorwoche

Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich 15. August 2025 hat die Allianz insgesamt 67.744 eigene Aktien erworben, wie aus der veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht. Das Unternehmen kaufte an den jeweiligen Handelstagen Stückzahlen zwischen 13.198 und 13.748 Aktien zu durchschnittlichen Kursen zwischen 363,70 Euro und 378,85 Euro. Daraus ergibt sich ein Wert zwischen 24,6 und 25,7 Millionen Euro. Seit dem Beginn des Aktienrückkaufprogramms am 21. März 2025 beläuft sich die Gesamtzahl der erworbenen Aktien damit auf 4.577.688 Stück.

Aktuelle Marktdaten und Programmabwicklung

Der Aktienrückkauf findet über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) sowie über bis zu drei multilaterale Handelssysteme statt. Die Transaktionen werden von einer von der Allianz beauftragten Bank durchgeführt.

Für die Allianz-Aktie geht es am Dienstag zeitweise moderate 0,35 Prozent auf 374,80 Euro nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf konnte das Papier schon ein Plus von rund 26 Prozent verbuchen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

