Fitch bestätigt Allianz mit stabilem AA-Rating - Aktie steigt
Die Ratingagentur Fitch bescheinigt der Allianz eine anhaltend starke Finanzausstattung und Aufstellung.
Werte in diesem Artikel
Sie hat das Versicherungs-Finanzstärkerating (IFS) mit AA und das Emittentenausfallrating (IDR) mit AA- bestätigt. Der Ausblick ist in beiden Fällen stabil. Die Allianz sei führend in ihren Kernmärkten und sowohl geographisch als auch über die Geschäftsbereiche hinweg gut diversifiziert. Die Kapitalausstattung sei sehr stark, so Fitch.
Die Allianz-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,68 Prozent höher bei 369,30 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 05, 2025 09:16 ET (14:16 GMT)
DOW JONES
