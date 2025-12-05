DAX24.097 +0,9%Est505.743 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -3,2%Nas23.652 +0,6%Bitcoin78.158 -1,3%Euro1,1649 ±0,0%Öl63,64 +0,4%Gold4.238 +0,7%
DAX über 24.000 Punkten -- US-Börsen etwas fester -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt erneut 24.000-Punkte-Hürde
Starke Aufstellung

Fitch bestätigt Allianz mit stabilem AA-Rating - Aktie steigt

05.12.25 15:40 Uhr
Allianz überzeugt Fitch: Finanzstärke und Diversifikation bleiben hoch - Aktie steigt | finanzen.net

Die Ratingagentur Fitch bescheinigt der Allianz eine anhaltend starke Finanzausstattung und Aufstellung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
369,20 EUR 2,40 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sie hat das Versicherungs-Finanzstärkerating (IFS) mit AA und das Emittentenausfallrating (IDR) mit AA- bestätigt. Der Ausblick ist in beiden Fällen stabil. Die Allianz sei führend in ihren Kernmärkten und sowohl geographisch als auch über die Geschäftsbereiche hinweg gut diversifiziert. Die Kapitalausstattung sei sehr stark, so Fitch.

Die Allianz-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,68 Prozent höher bei 369,30 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 09:16 ET (14:16 GMT)

DOW JONES

