DAX24.039 +0,7%Est505.726 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -5,7%Nas23.545 +0,2%Bitcoin76.202 -3,7%Euro1,1635 -0,1%Öl63,64 +0,4%Gold4.210 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
Jefferies & Company Inc.: Hold für Henkel vz-Aktie Jefferies & Company Inc.: Hold für Henkel vz-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

OSZE: Arbeit in der Ukraine geht weit über Sicherheit hinaus

05.12.25 16:17 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beschäftigt sich derzeit nicht nur mit der möglichen Überwachung eines künftigen Waffenstillstands in der Ukraine. Die Organisation unterstütze das Land schon jetzt in vielen Bereichen und bereite sich auf ein Nachkriegs-Szenario vor, sagte die Vizechefin des OSZE-Sekretariats, Kate Fearon, in Wien.

Wer­bung

Nach ihren Angaben setzt sich die OSZE in der Ukraine etwa für Korruptionsbekämpfung, die Stärkung rechtsstaatlicher Institutionen und für traumatisierte Kinder ein. Die OSZE unterstützt das Land auch bei der Suche nach Vermissten und bei der Kontrolle von Waffen, die während und nach Konflikten in falsche Hände zu fallen drohen.

Bei der jährlichen Außenministerkonferenz der OSZE, die am Freitag in Wien endete, brachten viele Mitgliedsländer auch eine mögliche OSZE-Beobachtermission ins Spiel, falls eine Einigung zur Beendigung des Konflikts unter US-Vermittlung erzielt werden sollte. "Wenn diese Zeit kommt, und wenn die Konfliktparteien uns brauchen, wird die OSZE bereit sein", sagte der Generalsekretär der Organisation, Feridun Sinirlioglu.

OSZE-Generalsekretär schweigt zu Russland

In seiner Rede sprach Sinirlioglu zwar über den Krieg, doch er erwähnte weder das OSZE-Mitglied Russland noch die russische Invasion. Um alle Mitgliedstaaten an Bord zu halten und die OSZE als Plattform zu erhalten, könne nicht immer alles ausgesprochen werden, erklärte Fearon, die auch das Konfliktverhütungszentrum der OSZE leitet.

Wer­bung

Die OSZE gilt als eines der wenigen Sicherheits-Foren, in dem westliche Länder mit Russland an einem Tisch sitzen. Ein Beschluss über eine Mission zur Beobachtung des Waffenstillstands könnte nur mit den Stimmen aller 57 Mitgliedsstaaten auf den Weg gebracht werden./al/DP/mis