Top-News: Das war diese Woche wichtig

DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
Jefferies & Company Inc.: Hold für Henkel vz-Aktie Jefferies & Company Inc.: Hold für Henkel vz-Aktie
Alle Beteiligungen ausgebautKen Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen

Das dritte Quartal hat Investor Ken Fisher genutzt, um seine Aktienbeteiligungen auf breiter Front aufzustocken. Das verhalf einem Unternehmen neu in die Top 10.
Identität enthüllt?Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer

Kaufempfehlungen KW 49Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Depot offengelegtPershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert

Depot umgekrempeltVor Hedgefonds-Schließung: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert

Einblicke ins PortfolioEtsy, Pinterest & Co: Diese Aktien hatte Paul Singers Hedgefonds Elliott im dritten Quartal 2025 im Depot

13F offengelegtViele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3

Rüstungsaktien im FokusRENK-Aktie gefragt: Rekordaufträge in den USA - auch Rheinmetall & HENSOLDT legen zu

Unerwarteter SupportBayer-Aktie auf Jahreshoch: Unterstützung von US-Regierung im Glyphosat-Streit beim Supreme Court

RückenwindRheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen

MonatsabsturzDroneShield-Aktie mit tiefroter Bilanz im November: Kommt jetzt die Erholung?

Alternative InvestmentsFrüher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien

Masterplan vorgestelltEthereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor

MarktdruckBitcoin-Crash: Deutsche Bank sieht fünf Ursachen für den Kurseinbruch im November

Tops & FlopsRohstoffe im November 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.

Vertrauenskrise bleibtDroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht

Tops & FlopsNovember 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen

Bestätigung der GerüchteWacker Neuson-Aktie schnellt hoch: Doosan Bobcat plant Übernahme und Mehrheitserwerb

ZuschlagVulcan Energy-Aktie bricht ein: Deutsches Lithiumprojekt vor Umsetzung - HOCHTIEF stabil

VermögensaufbauETF-Sparplan vs. Einmalanlage: Welche Strategie sich wirklich auszahlt

PhilanthropieGoogle-Gründer Sergey Brin spendet Alphabet-Aktien im Milliardenwert - Das steckt dahinter

Bücher geöffnetSalesforce-Aktie zieht an: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig

Analyst begeistertD-Wave Quantum-Aktie mit Kurssprung: Eigene Einheit für US-Regierungsaufträge gestartet

Musk im PodcastTesla-Aktie trotz Positiv-Nachrichten tiefer: Musk will Schuldenkrise mit KI lösen

QuantenbedrohungDroht Bitcoin das Aus? VanEck-Chef spricht über Quantencomputer-Risiken

Finanzierungsrunde geglücktVulcan Energy-Aktie sackt ab: Milliarden-Finanzierung für Zero-Carbon-Lithium gesichert

Analysten zuversichtlichBayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung - Erfolg bei Quanti Pediatric-Studie

Gewinnprognose gesenktStrategy-Aktie nach Verlusten in Grün: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen?

Tiefrote MonatsbilanzAbverkauf bei KI-Aktien sorgt für heftigen November-Crash bei der Palantir-Aktie

Auf FavoritenlisteSiemens Energy-Aktie verteuert sich: Hochstufung und Kurszielanhebung durch JPMorgan

KlassifizierungsstreitNeues MSCI-Kriterium setzt Strategy-Aktie unter Druck: CEO Michael Saylor stellt sich dagegen

Gegen den TrendKI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt

