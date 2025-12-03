DAX24.031 +0,6%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -2,2%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.467 -0,9%Euro1,1644 ±-0,0%Öl63,22 -0,2%Gold4.223 +0,3%
Depot umgekrempelt

Vor Hedgefonds-Schließung: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert

03.12.25 23:31 Uhr
Vor Schließung von Scion Asset Management: So sah das Depot von Michael Burry im dritten Quartal 2025 aus

Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten Quartal 2025 hat er seine Aktieninvestments fast vollständig neu ausgerichtet.

Investor Michael Burry, der vor allem durch den Film "The Big Short" aus dem Jahr 2015 eine breitere Bekanntheit erlangte, hat das Portfolio von Scion Asset Management im dritten Quartal einmal mehr auf den Kopf gestellt, bevor er seinen Hedgefonds Anfang November endgültig geschlossen und das Kapital an die Anleger zurückgezahlt hat. Der Schritt erfolgte laut Burry, weil seine Einschätzungen zu Bewertungen schon länger nicht mehr im Einklang mit der Marktentwicklung lagen.

Insgesamt bestand Burrys Depot zum Ende des dritten Quartals nur noch aus drei Aktien-Positionen und zahlreichen Options-Wetten. Lediglich eine Aktienposition aus dem Vorquartal blieb auch in Q3 bestehen. Der Wert des gesamten Portfolios von Scion Asset Management belief sich dabei auf rund 1,38 Milliarden US-Dollar. Da das verwaltete Vermögen somit die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar überstieg, musste auch Burry - wie andere institutionelle Investoren - seine Beteiligungen über das 13F-Formular gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen.

Das folgende Ranking listet seine Aktien-Investments im dritten Quartal 2025 auf - gestaffelt nach ihrem prozentualen Anteil an Burrys Gesamtdepot. Stand der Daten ist der 30. September 2025.

Redaktion finanzen.net

Auf diese Investments setzte Michael Burry im dritten Quartal 2025

