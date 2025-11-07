DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.356 -1,3%Top 10 Crypto 13,41 -1,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 84.724 -3,3%Euro 1,1634 +0,4%Öl 62,98 +0,5%Gold 4.176 -0,5%
Virgin Galactic-Aktie im Aufwind: Weiterhin kaum Umsatz - Verlust sinkt dennoch
Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt
Allianz Aktie

363,80 EUR +2,60 EUR +0,72 %
STU
Marktkap. 138,55 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Allianz
363,80 EUR 2,60 EUR 0,72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einem angehobenen Gewinnziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die Aussage, dass der operative Gewinn mit "hoher Wahrscheinlichkeit" bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen wird, sei wichtiger als das vorab veröffentlichte, operative Neunmonatsergebnis, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Spanne liege über dem oberen Ende des bisherigen Zielbereichs./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
362,60 €		 Abst. Kursziel*:
-10,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
363,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,67%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
361,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

21:36 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Allianz Underweight Barclays Capital
08.10.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

Dow Jones Nach Q3 Allianz-Aktie profitiert: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt Allianz-Aktie profitiert: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Allianz auf 'Hold' - Ziel 325 Euro
finanzen.net Allianz-Aktie long: Neues Chartsignal
dpa-afx Allianz wird beim Jahresgewinn optimistischer
EQS Group EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz erzielt starke Neun-Monats-Ergebnisse und erhöht den Ausblick für das Gesamtjahr 2025
finanzen.net Ausblick: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie
EQS Group EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz reports strong 9M results and increases outlook for full year 2025
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group Allianz Commercial: AI and cloud computing drive global construction boom for data centers
Irish Times Allianz insurance Irish headquarters vandalised in Dublin by pro-Palestine group
Irish Times Allianz insurance Dublin headquarters vandalised by pro-Palestine group
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Jürgen Lawrenz, sell
Business Times ‘I take ultimate responsibility’: Lim Boon Heng on failed Allianz-Income union
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Rashmy Chatterjee, buy
