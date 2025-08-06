DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,74 +2,2%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.154 -0,5%Euro1,1678 +0,2%Öl67,31 +0,5%Gold3.386 +0,5%
Zweites Quartal

Allianz-Aktie im Plus: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick

07.08.25 08:43 Uhr
Allianz-Aktie im Plus: Allianz glänzt im zweiten Quartal - Gewinn schießt deutlich nach oben - Ausblick bestätigt | finanzen.net

Die Allianz hat im zweiten Quartal operativ deutlich mehr verdient und die Erwartungen übertroffen - und profitierte dabei insbesondere von seinem Schaden-Unfall-Geschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
356,90 EUR 4,90 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Europas größter Versicherer.

Der operative Gewinn stieg um 12 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens mit 4,27 Milliarden gerechnet. Allein das Schaden-Unfall-Geschäft steigerte den Gewinn um knapp ein Fünftel. Der Nettogewinn stieg um 13 Prozent auf 2,84 Milliarden Euro. Bereinigt legte er um 17 Prozent auf 2,98 Milliarden Euro zu.

Im laufenden Jahr rechnet die Allianz SE weiterhin mit einem operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 16,0 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Der Analystenkonsens steht bereits bei gut 17 Milliarden Euro.

Die Aktien der Allianz reagieren am Donnerstag im vorbörslichen Handel positiv auf die Quartalszahlen des Versicherers. Auf der Handelsplattform Tradegate steigen sie im Vergleich zum XETRA-Schluss am Vortag zeitweise um 1,6 Prozent auf 358 Euro.

Die Allianz sieht sich nach einem überraschend guten Quartal mit geringeren Katastrophenschäden auf guten Weg zum Ergebnisziel für 2025. Der operative Gewinn soll weiter 15 bis 17 Milliarden Euro erreichen, nach einem Rekord von 8,6 Milliarden im ersten Halbjahr.

Der Kerngewinn habe die Erwartungen um erfreuliche sieben Prozent übertroffen, betonte Jefferies-Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion. Auch die sogenannte Solvabilität der Assekuranz sei stark ausgefallen.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com

