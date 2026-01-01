DAX24.859 ±0,0%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 +0,1%Nas23.562 +0,5%Bitcoin76.576 +0,6%Euro1,1777 +0,2%Öl65,85 +2,3%Gold4.981 +0,9%
Aktien Frankfurt Schluss: Dax leicht im Plus - Skepsis nach Zoll-Schock

23.01.26 17:46 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax leicht im Plus - Skepsis nach Zoll-Schock
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.859,4 PKT 2,9 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erleichterungsrally am Vortag hat sich am Freitag am deutschen Aktienmarkt wenig getan. Der DAX ging 0,18 Prozent höher mit 24.900,71 Punkten ins Wochenende. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte stieg um 0,19 Prozent auf 31.746,12 Zähler. Ermutigende Einkaufsmanagerindizes entpuppten sich nicht als Kurstreiber, obwohl sie aus Sicht von Marktbeobachter Andreas Lipkow weiter die These einer möglichen konjunkturellen Erholung im neuen Jahr untermauerten.

Zeitweise war der Dax im Wochenverlauf bis auf 24.349 Punkte gesunken und hatte seit dem Rekord der Vorwoche bei 25.507 Zählern dabei 4,5 Prozent abgegeben. Auslöser war eine Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump, die nach einer Einigung im Grönland-Konflikt inzwischen aber wieder vom Tisch ist. Auf Wochensicht hat der deutsche Leitindex trotz der jüngsten Erholung mehr als anderthalb Prozent verloren.

"Die Kurse treten auf der Stelle, weniger aus Gelassenheit als aus Vorsicht", kommentierten die Experten von Index Radar. Nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos werde zwar Entspannung eingepreist, jedoch ohne belastbares Fundament. Konkrete Inhalte des Grönland-Abkommens fehlten bislang - "und genau diese Leerstelle macht die Märkte nervös", ergänzten die Fachleute. Daher sei es nicht verwunderlich, falls bereits am Wochenende neue Unruhe aufkomme./niw/he

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

