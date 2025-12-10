OTS: NKD Group GmbH / Mr Price Group Limited (Mr Price Group), eine der ...

Mr Price Group Limited (Mr Price Group), eine der größten

börsennotierten Einzelhandelsgruppen Südafrikas, übernimmt die NKD

Group GmbH (NKD) von TDR Capital LLP (TDR) (FOTO)

Bindlach / Südafrika (ots) - Beide Parteien haben einen Kaufvertrag

unterzeichnet; der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der

üblichen kartellrechtlichen Prüfungen

In den vergangenen sieben Jahren hat NKD unter der Eigentümerschaft von TDR eine

bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben. Das Unternehmen hat seine Position

als führender europäischer Value-Textil-Discounter nachhaltig ausgebaut und

gefestigt.

NKD hat die Qualität der Produkte und der Prozesse entlang der gesamten

Lieferkette auf ein neues Niveau gehoben, um somit dem Kunden ein gutes

Einkaufserlebnis zu gewährleisten. Mit der Erweiterung und Optimierung des

Storeportfolios wurde die Basis für nachhaltiges, langfristiges Wachstum

geschaffen.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war die zunehmende Nutzung von Data

Science: Zahlreiche Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette wurden

datenbasiert optimiert. Gleichzeitig hat NKD sein digitales Ökosystem konsequent

ausgebaut - etwa durch die erfolgreiche Einführung der NKD App in Österreich -,

und damit die Umsetzung der Omni-Channel-Strategie deutlich vorangetrieben.

Weichenstellung für die Expansion Richtung 4.000ste Filiale

Mit diesem starken Fundament ist NKD nun bereit für den nächsten großen Schritt.

Der neue Eigentümer Mr Price Group eröffnet dem Unternehmen zusätzliche

Perspektiven. Die Mr Price Group versteht den Handel, kennt die Dynamiken des

Retail-Marktes und teilt den Fokus auf Value und flexibles, skalierbares

Wachstum. Die Übernahme markiert für NKD den Start in eine neue Phase der

Expansion.

Mittelfristig plant NKD, sein Filialnetz von derzeit rund 2.200 auf 3.000

Standorte auszubauen und damit ein deutliches Zeichen für organisches Wachstum

in Europa zu setzen. Langfristig ist das Ziel europaweit auf 4.000 Filialen zu

expandieren und damit auch die Mitarbeiterzahl zu erhöhen. Die Kombination aus

klarer Marktpositionierung und einem starken, flexiblen Store-Netzwerk macht NKD

zu einem idealen Ausgangspunkt für die Mr Price Group, um seine Präsenz im

europäischen Markt strategisch auszubauen.

Beide Unternehmen ergänzen sich ideal - und genau diese Verbindung schafft

Rückenwind für die kommenden Jahre, die ganz im Zeichen von Wachstum, Stärke und

neuen Chancen stehen werden.

Mark Blair, CEO Mr Price Group Limited:

"NKD passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie. Mit einem starken Filialnetz,

einer klaren Value-for-Money-Positionierung und einer ausgeprägten digitalen

Kompetenz ist NKD ideal aufgestellt, um sein Omni-Channel-Geschäft weiter

auszubauen. Wir freuen uns darauf, mit NKDs talentierten Team zusammenzuarbeiten

und die NKD Gruppe gemeinsam in die nächste Wachstumsphase zu führen."

Alexander Schmökel, Vorsitzender der Geschäftsführung der NKD Gruppe:

"Wir freuen uns, Teil der Mr Price Group zu werden. Mit klarer Vision und

starkem Engagement können wir unsere Marktposition in Europa nachhaltig

ausbauen. Gemeinsam mit unserem neuen Eigentümer, der aus dem Handel kommt und

unsere Branche versteht, werden wir unsere Wachstumspläne konsequent umsetzen.

Die Expertise beider Seiten wird uns helfen, weiter erfolgreich zu wachsen. Wir

danken TDR Capital für die exzellente Partnerschaft, die unsere Entwicklung als

datenbasierter Value-Textil-Discounter entscheidend vorangetrieben hat."

Jonathan Rosen, Partner und Linda Zhang, Partner, bei TDR Capital:

"Wir sind stolz auf das Wachstum, die Innovation und die Dynamik, die NKD in

unserer siebenjährigen Partnerschaft aufgebaut hat. Die Entwicklung des

Unternehmens ist ein Beweis für sein talentiertes Management Team, seine

überzeugende Produktstrategie und dessen Data Science Fähigkeiten, die dieses

Wachstum beschleunigt haben. Die Mr Price Group ist der ideale langfristige

Partner für NKD und bietet eine sich hervorragend ergänzende Plattform innerhalb

einer marktführenden Einzelhandelsgruppe, die die Ambitionen von NKD

hinsichtlich nachhaltigen Wachstums und Innovation teilt.

Über Mr Price Group Limited

Mit seiner 40-jährigen Geschichte hat sich die Mr Price Group zu einem führenden

Mode-Value-Retailer in Südafrika entwickelt. Über seine 15 Einzelhandelsketten

betreibt die Gruppe ein Omni-Channel-Geschäft mit einem Online-Business und

3.100 Filialen in den Kategorien Bekleidung, Haushaltswaren, Sportbekleidung,

Finanzdienstleistungen und Telekommunikation. Im Jahr 2021 wurde das Ziel

festgelegt, sich zum wertvollsten Einzelhändler Afrikas, gemessen an der

Marktkapitalisierung, zu entwickeln. Basierend auf den strategischen

Wachstumsplänen investierte die Mr Price Group in zwei neue organische Konzepte

und drei südafrikanische Akquisitionen - wodurch die Kundenreichweite und die

Positionierung auf dem südafrikanischen Markt nachhaltig gestärkt wurde.

Gleichzeitig führte die Gruppe umfangreiche Analysen durch, um neue Chancen zur

Unterstützung ihrer nächsten Wachstumsphase zu identifizieren. Dies führte zur

Identifizierung der NKD Group GmbH als ersten Schritt dieser Phase, auf dem Weg

hin zum langfristigen Wachstumsziel.

Über NKD

Mit ca. 2.200 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien,

Tschechien und Polen, einem eigenen Onlineshop sowie über 10.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern international zählt die NKD-Firmengruppe zu

den größten Unternehmen im Textileinzelhandel. Das Angebot reicht von aktueller

Mode für die ganze Familie und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien

und saisonale Dekorationsartikel bis hin zu ausgewählten Markensortimenten. Als

zukunftsorientiertes Unternehmen setzt NKD entlang der

gesamtenWertschöpfungskette konsequent Data Science ein - wie in der Planung,

Warenallokation, bei der Preisgestaltung und dem Abschriften-Management - und

optimiert damit kontinuierlich Geschäftsprozesse und Profitabilität.

Über TDR Capital

TDR Capital LLP ist ein führendes europäisches Private Equity Unternehmen mit

über 15 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Gegründet im Jahr 2002, erwirbt

TDR typischerweise Mehrheitsanteile an starken, marktführenden europäischen

Unternehmen, die Potenzial für nachhaltiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit

über wirtschaftliche Zyklen hinweg haben. Das Unternehmen hat fünf europäische

Mid-Market-Buyout-Fonds aufgelegt. Das Team aus 61 Experten verwaltet derzeit

Vermögenswerte in vier Mid-Market-Buyout-Fonds aus seinem Hauptsitz in London

heraus. Bis heute hat das Unternehmen 27 Plattforminvestitionen getätigt, und

seine Portfoliounternehmen beschäftigen weltweit 270.000 Mitarbeiter. TDR

verfolgt einen langfristigen Investitionsansatz und stellt zusätzlich zum

investierten Kapital auch Expertenteams bereit, um nachhaltige, positive und

transformative Veränderungen in den Beteiligungen herbeizuführen. Weitere

Informationen finden Sie unter http://www.tdrcapital.com

