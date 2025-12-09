DAX24.172 +0,5%Est505.721 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,72 +2,2%Nas23.588 +0,2%Bitcoin80.634 +3,6%Euro1,1638 ±0,0%Öl61,93 -0,9%Gold4.218 +0,7%
Positive Analyse

Allianz-Aktie nähert sich weiter dem 2000er Rekordniveau

09.12.25 17:04 Uhr
Allianz-Aktie: Rückkehr zum 2000er Spitzenwert? | finanzen.net

Die Aktien der Allianz haben am Dienstag ihr August-Hoch überschritten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
380,20 EUR 10,60 EUR 2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kursplus, das in der Spitze fast vier Prozent groß war und zeitweise den Sprung über die Marke von 381 Euro ermöglichte, näherten sich die Allianz-Titel ihrem Hoch aus dem Jahr 2000, das damals nahe 400 Euro gelegen hatte. Förderlich war eine Hochstufung auf "Outperform" durch die Experten des Analysehauses Keefe Bruyette & Woods (KBW).

Der KBW-Experte William Hawkins erwartet mit seinem Kursziel von 420 Euro, dass die ein Vierteljahrhundert alte Bestmarke in absehbarer Zeit fällt. Er mischt sich damit unter die größten Optimisten in der Analystenriege. Kursziele, die über 400 Euro liegen, nennen noch die DZ Bank, Kepler Cheuvreux, Berenberg und der Baader-Bank-Kooperationspartner Alphavalue.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
14.11.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen