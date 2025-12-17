DAX24.060 -0,1%Est505.719 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.352 -0,6%Euro1,1715 -0,3%Öl60,11 +2,2%Gold4.318 +0,4%
Allianz-Analyse im Blick

Allianz-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

17.12.25 13:28 Uhr
UBS AG ändert die Perspektive: Neues Rating für Allianz-Aktie | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Allianz-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
385,60 EUR 1,80 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Allianz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 13:12 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 385,00 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 1,30 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 144.148 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 35,7 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Allianz am 26.02.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
13:26Allianz NeutralUBS AG
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
