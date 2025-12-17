Allianz-Analyse im Blick

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Allianz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 13:12 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 385,00 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 1,30 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 144.148 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 35,7 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Allianz am 26.02.2026 vorlegen.

