DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 -2,9%Nas23.398 -0,6%Bitcoin89.199 -2,7%Euro1,1600 +0,3%Öl65,22 +1,8%Gold4.112 -0,1%
24.000er-Marke übersprungen: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst

11.11.25 17:39 Uhr
Der DAX setzte am Dienstag seine Erholung fort. Rückenwind kam von der wachsenden Hoffnung auf ein baldiges Ende des US-Shutdowns.

DAX 40
24.088,1 PKT 128,1 PKT 0,53%
Nach dem kräftigen Wochenauftakt verbuchte der DAX zum Handelsstart am Dienstag einen kleinen Gewinn. Im weiteren Verlauf hielt er sich weitgehend im Plus und damit über der 24.000er-Marke, wo er 0,53 Prozent fester bei 24.088,06 Zählern schloss.

Dem DAX gelang damit der Sprung über seine 100-Tage-Linie, an der die Erholung am Vortag noch ins Stocken geraten war. Diese gilt unter Börsianern als wichtiger Indikator für die mittelfristige bis langfristige Marktentwicklung. Sie lag mit 24.023 Punkten genau auf dem Hoch vom Vortag.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Lösung im US-Shutdown zeichnet sich weiter ab

Die Hoffnungen auf ein Ende des teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das Anleger bereits am Montag gesetzt hatten, steigen weiter. Die Mehrheit im US-Senat hat einem Übergangshaushalt zugestimmt. Für dessen Inkrafttreten fehlt nun noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

Die wichtigsten US-Börsenindizes konnten ihre Gewinne am Montag nach dem Ende des europäischen Handels weiter ausbauen und nähern sich wieder ihren Rekordständen von Ende Oktober. Der DAX hingegen hat seit Beginn des Vormonats kein neues Hoch mehr erreicht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

