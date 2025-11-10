Ausblick: Plug Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Plug Power öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.
Werte in diesem Artikel
Plug Power lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,124 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 176,3 Millionen USD aus - das entspräche einem Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,612 USD, gegenüber -2,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 706,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 628,8 Millionen USD generiert wurden.
